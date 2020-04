A ARP defende ainda que é importante definir mecanismos de reinício da atividade, depois de um período de paragem devido às medidas para combater a propagação da covid-19, como garantir que a empresa tem capacidade financeira para o fazer, criar normas orientativas da atividade coletiva a todos os países da União Europeia e apoios à atividade específicos e adequados a cada setor.

“A perspetiva de reinício de atividade [neste setor] é muito dilatada no tempo. Temos um período muito longo de encargos com a banca e colaboradores, portanto é uma questão que deve ser devidamente afinada”, acrescentou José Luís Carreira.

A ARP pediu ainda a extensão do período das moratórias associadas aos empréstimos bancários, bem como a comparticipação do pagamento das verbas associadas a contratos de transporte coletivo de crianças associado a transporte escolar – que não está a acontecer, devido à decisão de não haver aulas presenciais – por exemplo, através do fundo municipal destinado a esse efeito.

Por fim, a associação questionou os deputados sobre qual a razão de os transportadores pesados de passageiros por rodovia não poderem recuperar o IVA do gasóleo comprado em Espanha, como acontece no caso do transporte rodoviário de mercadorias, e pediu também que o gasóleo profissional e a redução do preço das portagens sejam igualmente uma realidade para este tipo de serviço.