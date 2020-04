Entre os requisitos de atividade durante o estado de calamidade pública em Ovar inclui-se: o recurso apenas a trabalhadores residentes no município, o respeito por um nível de ocupação máxima correspondente a 1/3 do número habitual de funcionários no respetivo estabelecimento e a interdição de prestação de trabalho por indivíduos maiores de 60 anos ou sujeitos ao dever especial de cuidado devido a infeção ou suspeita de covid-19.

Outras condições a observar são "o cumprimento das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde em vigor para o respetivo ramo de atividade" e o "cumprimento das regras de proteção individual dos trabalhadores, nomeadamente no que respeita ao distanciamento social no local e ao uso de equipamentos de proteção individual".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 11.730 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 311 morreram, 1.099 estão internados em hospitais e 140 recuperaram.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi entretanto prolongada até 17 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, o que vigora até às 23:59 do dia 17 de abril. A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.