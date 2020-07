Numa audição em que fez o balanço das medidas de apoio excecionais tomadas para responder ao impacto da covid-19 e apontou algumas das prioridades, Ana Mendes Godinho referiu que o programa está a ser desenhado em cooperação com parceiros regionais.

No relatório “Perspetivas de emprego”, divulgado na terça-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) estima que podem ser destruídos mais de 40% dos empregos no Algarve, devido à pandemia, por esta ser uma região em que o turismo tem um peso significativo.

“Alguns dos maiores destinos turísticos na Europa, como Creta, ilhas do sul da Grécia, as ilhas Canárias e as Baleares (Espanha), assim como o Algarve (Portugal) podem perder 40% ou mais dos empregos”, refere o relatório.