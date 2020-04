Num comunicado enviado hoje às redações, o SNPVAC diz que a TAP se recusa a pagar “corretamente” aos tripulantes de cabine, não cumprindo, assim, o que está previsto na portaria 94A/2020, que estabelece as regras para o regime de ‘lay-off’ simplificado, criado pelo Governo como forma de apoiar as empresas que sofrem os efeitos da pandemia de covid-19 na economia.

“Como é do conhecimento geral, a TAP AIR Portugal aderiu ao regime de ‘lay-off’ previsto no decreto-lei 10G/2020, usufruindo dos apoios financeiros do Estado português, para possibilitar um maior apoio aos seus trabalhadores face aos problemas criados pela pandemia da covid-19. Contudo, a companhia aérea recusa-se a pagar corretamente aos seus tripulantes de cabine”, lê-se na nota do sindicato.

O SNPVAC considera que a TAP está a fazer uma interpretação abusiva do decreto-lei 10-G/2020, tomando como base para o cálculo de compensação contributiva apenas o vencimento fixo e as senioridades.

De acordo com o definido na referida portaria, “a compensação retributiva é paga por referência à retribuição normal ilíquida do trabalho prestado na empresa”.

Assim, o sindicato considera “inqualificável esta postura da empresa” e garante que vai recorrer a todas as instâncias, “para que a lei seja reposta”, tendo já solicitado uma reunião com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Para o presidente daquela estrutura, Henrique Louro Martins, esta é uma situação que prejudica “gravemente” a classe que representa e é “intolerável que uma empresa que tem 50% de capital do Estado português passe por cima da lei, ignorando tudo e todos”.

Também hoje, o Conselho de Administração da TAP decidiu prolongar o período de ‘lay-off’ por mais 30 dias, até 31 de maio, por considerar que se mantêm as condições que levaram à adesão à medida, no início de abril.

A companhia aérea recorreu, em 02 de abril, ao programa de ‘lay-off’ simplificado, disponibilizado pelo Governo como uma das medidas de apoio às empresas que sofrem os efeitos da pandemia de covid-19 na economia.