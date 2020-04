Porém, se o outro membro do casal for colocado em ‘lay-off’ na modalidade de redução de horário de trabalho, então o apoio poderá manter-se, dizem os três especialistas em direito do trabalho ouvidos pela Lusa, defendendo contudo que a matéria deve ser clarificada urgentemente.

A advogada de direito laboral Gabriela Rei, da Kennedys, afirma que, embora a colocação em ‘lay-off’ de um dos pais não esteja prevista nos diplomas do Governo que regulamentam a assistência à família, o entendimento deverá ser o mesmo para os casos em que um dos membros do casal é colocado em teletrabalho.

Segundo a legislação, só há direito ao apoio de assistência à família se nenhum dos pais estiver em regime de teletrabalho.

“Caso um dos pais possa acompanhar os filhos, seja por passar a desempenhar as funções em regime de teletrabalho ou por suspensão do contrato do trabalho no âmbito do regime do ‘lay-off’ simplificado o apoio cessa”, diz a advogada.