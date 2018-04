As ligações onde a paralisação está a ter um maior impacto são as de longo curso e regionais, disse à Lusa a porta-voz da CP, Ana Portela.

Segundo os dados da empresa, os urbanos de Lisboa e do Porto estão numa situação de “quase normalidade”, tendo sido cumpridas 93% e 75% das ligações previstas, respetivamente.

No longo curso, foram realizadas 11% das ligações no “Alfa” até às 12:00 e 20% no “Intercidades”.

Nas ligações regionais, 13% dos comboios previstos foram realizados e nos inter-regionais foram 17%, acrescentou.

No total, foram realizadas durante este período 369 ligações.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem hoje um dia de greve, sem que haja serviços mínimos para os comboios de passageiros.

Em declarações à Lusa, José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), disse que no período da noite “praticamente toda a circulação ferroviária foi suprimida” e disse que as indicações que tem indicam que a adesão será idêntica aos valores alcançados na greve do passado dia 12 de março.

“A empresa desta vez organizou piquetes anti greve com quadros intermédios a assegurarem alguns serviços e até se admite que, nalgumas áreas, possa haver mais comboios do que houve no dia 12, mas isso não significa que estejam menos trabalhadores em greve”, afirmou.