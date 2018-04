O CDS-PP “certamente que votará contra [o projeto de resolução do BE] porque tem um projeto de resolução alternativo”, afirmou a presidente dos centristas, Assunção Cristas, desafiando o BE a “votar a resolução do CDS”.

O BE anunciou na sexta-feira a apresentação de um projeto de resolução no parlamento para que o Programa de Estabilidade mantenha o compromisso do défice de 1,1% e a folga orçamental seja devolvida à sociedade.

Uma proposta que, para a líder do CDS, não evidencia “uma crise política”, mas “apenas uma ilusão de crise política” já que os partidos que suportam o Governo, já, em anos anteriores, adotaram “posições semelhantes”, aquando da discussão do Orçamento do Estado ou do Programa de Estabilidade.

O importante, para Assunção Cristas, “é que todas as forças políticas se posicionem, todos os partidos digam das suas prioridades e no caso destes partidos que apoiam os Governo, as esquerdas unidas ou esquerdas encostadas, que sejam consequentes com aquilo que é a sua posição”.

“Não podem à segunda, quarta e sexta serem apoiantes do Governo, e à terça, quinta e sábado serem críticos do mesmo Governo”, disse Cristas aos jornalistas, desafiando o PCP e o BE a “rejeitarem” o Programa de Estabilidade, em relação ao qual, acrescentou, o CDS “tem uma posição muito clara”.