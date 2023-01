De acordo com um inquérito da Comissão Europeia realizado entre 13 e 14 de Janeiro, quase todos os pagamentos em numerário (89%) em lojas foram efectuados em euros.

Praticamente todas as transações (99%) resultaram em consumidores a receber o troco das transações apenas em euros. 67% dos cidadãos croatas inquiridos disseram que já transportam apenas notas de euro, com 68% a dizer que só possuem moedas de euro.

“O comércio lidou muito bem com a transição e com o processamento em simultâneo das duas moedas”, refere a nota de imprensa enviada pela Comissão Europeia (CE) que acrescenta “não ter havido qualquer registo de problemas graves relacionados com filas ou problemas nas caixas para pagamento". A conversão nos multibancos também decorreu sem problemas.

Para proteger os consumidores e dar resposta às preocupações sobre aumentos abusivos de preços no período de transição, as autoridades croatas estão a tomar medidas activas em conformidade com as regras relativas à introdução do euro (Lei do Euro).

A dupla fixação dos preços em kuna e euro tornou-se obrigatória em 5 de setembro de 2022 e será aplicável até 31 de dezembro de 2023.

Um Código de Ética Empresarial foi introduzido para garantir a “estabilidade dos preços de bens e serviços”, ajudando as empresas a recalcular corretamente e exibir os preços, sem aumentos injustificados.

O governo da Croácia criou um organismo nacional de controlo, encarregado de controlar os preços e de tomar as medidas adequadas em caso de infracção.

As notas e moedas de Kuna podem ser trocadas por notas e moedas de euro na Agência Financeira e nos correios até 30 de junho de 2023. A troca é gratuita.

A troca de notas e moedas kuna em bancos comerciais é possível até 31 de dezembro de 2023. O banco central da Croácia irá trocar notas de kuna sem limite de tempo e moedas de kuna até 31 de dezembro de 2025.