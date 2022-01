“Os CTT salientam estarem sempre atentos a oportunidades de mercado, tendo recebido manifestações de interesse com vista a uma potencial aquisição de uma participação qualificada minoritária no capital do Banco CTT”, refere a empresa num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, “as partes têm desenvolvido contactos a esse propósito, que estão, ainda, todavia, numa fase preliminar”.

“OS CTT manterão os reguladores e o mercado informados de qualquer desenvolvimento relevante, o que neste momento se afigura prematuro”, remata.

O Jornal Económico noticia hoje que está a ser negociada a entrada de um investidor minoritário no Banco CTT, avançando que a empresa de correios deverá ceder uma posição de até 30% e que um dos interessados é a Una Seguros, controlada por um grupo chinês.

O jornal refere que a operação será concretizada através de um aumento de capital no Banco CTT, a ser subscrito pelo novo acionista minoritário, diluindo os CTT a sua participação.