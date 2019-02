O número de pedidos de ajuda ao Gabinete de Proteção Financeira (GPF) da Associação de Defesa do Consumidor — Deco tinha caído em 2017 para os 29.000, mas voltou a aumentar no ano passado, segundo revelam os dados do GPF, coordenado por Natália Nunes.

Mais de metade (51,2%) destes pedidos foram feitos por parte de pessoas casadas ou em união de facto, mas os dados mostram que estão a aumentar os casos de viúvos, divorciados e solteiros que vêem a sua situação financeira entrar em rutura.

O desemprego continua a liderar a tabela das causas de sobre-endividamento, mas o seu peso, como afirmou à Lusa Natália Nunes, “tem vindo a diminuir ao longo dos tempos”.

Em contrapartida, “a causa da deterioração das condições laborais subiu bastante face a 2017, passando de 8% para 19%”, o que se deve a situações de precariedade e de baixos salários.

Em declarações à Lusa, a coordenadora do GPF assinalou que “a grande constatação é que as famílias em dificuldades não estão a diminuir e surgem novas dificuldades, novas causas de sobre-endividamento”.