A dependência do setor do alojamento turístico face aos mercados externos atingiu em 2024 o peso mais elevado desde 2018, representando as dormidas de não residentes 70,3%, contra 70,4% seis anos antes, divulgou hoje o INE.

Segundo os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2024 os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 31,6 milhões de hóspedes e 80,3 milhões de dormidas, refletindo aumentos anuais de 5,2% e 4,0%, respetivamente. As dormidas de não residentes predominaram (70,3% do total) e atingiram 56,4 milhões, enquanto dos residentes (29,7% do total) totalizaram 23,9 milhões, a que correspondem aumentos de 4,8% e 2,4%, respetivamente. “Face a 2023, acentuou-se ligeiramente a dependência dos mercados externos (69,8% em 2023), atingindo-se o peso mais elevado desde 2018 (70,4%)”, nota o INE.