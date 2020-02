A taxa de desemprego foi de 6,7% no quarto trimestre de 2019, mais 0,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior e igual ao trimestre homólogo, fixando-se em 6,5% no conjunto do ano, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego do conjunto de 2019 ficou 0,5 pontos percentuais abaixo da de 2018. No quarto trimestre do ano passado, a população desempregada foi estimada em 352,4 mil pessoas e aumentou 9,0% (29,0 mil) em comparação com o trimestre anterior e 0,9% (3,3 mil) em relação ao trimestre homólogo de 2018. Já a população empregada (4.907,6 mil pessoas) diminuiu 0,8% (40,2 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 0,5% (24,6 mil) em relação ao homólogo.