A DFK e a Matoaka anunciaram esta quarta-feira uma parceria estratégica com o objetivo de impulsionar o mercado de fusões e aquisições (M&A na sigla em inglês) em Portugal. O acordo combina a experiência, recursos e contactos de ambas as empresas para oferecer um acompanhamento especializado em todas as etapas de operações de M&A.

A colaboração une duas empresas com focos distintos no mercado. A DFK trabalha principalmente com empresas de média e grande dimensão, enquanto a Matoaka dedica-se a micro e pequenas empresas. Esta complementaridade permite-lhes agora apresentar uma oferta mais abrangente no setor de M&A nacional.

De acordo com Paulo Lima, co-CEO da Matoaka, “a narrativa à volta das fusões e aquisições está bastante focada em grandes empresas”. A parceria quer mudar este cenário ao proporcionar que empresas de qualquer dimensão tenham acesso às melhores oportunidades de mercado.

Para Hugo Salgueiro, presidente da DFK, esta aliança representa uma expansão estratégica: “Esta parceria permite-nos complementar as áreas de Auditoria e Fiscalidade ao expandir a nossa oferta na área de Advisory, ao mesmo tempo que fortalece a nossa presença no mercado de M&A”.

A gestão desta colaboração ficará a cargo de Bruno Carriço, responsável pelo departamento de M&A da DFK Portugal. Com uma carreira de 15 anos em auditoria, Carriço é licenciado em Gestão de Empresas e possui pós-graduação em Direito Fiscal, com especialização em planeamento fiscal.

Entre os benefícios desta parceria, destaca-se o acesso a um maior número de potenciais investidores através de uma rede de contactos combinada. Isto facilita a identificação das oportunidades mais adequadas aos objetivos dos clientes, independentemente da sua dimensão.

A DFK Portugal, membro da DFK Internacional, integra uma associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria com mais de 400 escritórios e 13 mil profissionais em todo o mundo. Em Portugal, a empresa atua há 25 anos e conta com uma equipa de mais de 60 profissionais.

Já a Matoaka apresenta-se como uma empresa 100% portuguesa que funciona como um ecossistema empresarial para micro e pequenas empresas. Opera através de dois serviços principais: o Energize, que apoia organizações em processos de crescimento, e o Transfer, uma plataforma online para compra e venda de micro e pequenas empresas.

No seu primeiro ano de existência, o Transfer conta já com mais de 2 mil utilizadores e investidores ativos, enquanto o Energize apoia atualmente dez empresas em processo de crescimento.