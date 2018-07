“No pior dos casos, as medidas [comerciais] atuais poderão significar uma baixa de 0,5 pontos do PIB mundial”, declarou Lagarde, no primeiro dia do encontro de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais das maiores economias mundiais (19 países mais a União Europeia) que se realiza hoje e domingo em Buenos Aires.

Os Estados Unidos endureceram a sua política comercial nos últimos meses, erigindo barreiras aduaneiras e ameaçando os países que têm trocas comerciais com o Irão com sanções.

“Esta guerra comercial fará apenas perdedores, destruirá empregos e pesará no crescimento mundial. Queremos chamar os Estados Unidos à razão, para que respeitem as regras multilaterais e os seus aliados”, disse à agência noticiosa francesa AFP o ministro francês da Economia e das Finanças Bruno le Maire.

Por outro lado, o secretário norte-americano do Tesouro Steven Mnuchin apelou à China e aos Estados Unidos para que façam concessões no sentido de chegar a uma relação comercial mais equilibrada, após as declarações incendiárias de Donald Trump que tratou Pequim, Bruxelas e Moscovo como “inimigos” comerciais.

Os Estados Unidos estão empenhados em reduzir o seu défice comercial com a China (376 mil milhões de dólares em 2017) e Trump ameaçou impor tarifas sobre todas as importações chinesas, que somaram 500 mil milhões de dólares em 2017.