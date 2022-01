Já a dívida pública líquida dos depósitos aumentou em novembro para 251,5 mil milhões de euros, mais 300 milhões de euros do que em outubro, uma vez que os depósitos das administrações públicas diminuíram 1,7 mil milhões de euros.

Em termos homólogos, face a novembro de 2020, a dívida pública na ótica de Maastricht aumentou em 2,7 mil milhões de euros.

No terceiro trimestre deste ano (setembro), a dívida pública na ótica de Maastricht caiu para 131,4% do Produto Interno Bruto (PIB) uma redução de quatro pontos percentuais face ao trimestre anterior, segundo dados divulgados em 02 de novembro passado pelo Banco de Portugal.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 01 de fevereiro.