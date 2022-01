“No conjunto do ano de 2021 (dados preliminares), os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, que se traduziram em aumentos de 39,4% e 45,2% (-61,6% e -63,2% em 2020, respetivamente)”, referiu o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, comparando com o mesmo período de 2019, os hóspedes decresceram 46,4% e as dormidas diminuíram 46,6% (-10,9% nos residentes e -62,0% nos não residentes).

Em 2021, todas as regiões registaram descidas nas dormidas, face a 2019, sobretudo devido às reduções dos não residentes, tendo-se, contudo, registado crescimentos nas dormidas de residentes na Madeira (+19,2%) e no Algarve (+5,1%).