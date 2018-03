O Douro foi escolhido para ser o palco, em outubro, da cerimónia de entrega do prémio de turismo sustentável atribuído pela associação Braztoa, uma iniciativa que vai ajudar a reforçar a presença da região no mercado brasileiro.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) e a Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR), sediada em Vila Real.

“Além de mostrar que algo novo está a acontecer nas relações entre as duas organizações, a deslocalização da atribuição deste prémio vai ter um grande impacto mediático para o Douro, vai reforçar a sua presença no mercado brasileiro”, explicou em comunicado, o dirigente da AETUR Alberto Tapada.

O prémio Braztoa sustentabilidade é direcionado às empresas e organizações brasileiras do setor e vai ser entregue, em outubro, no Douro.

No âmbito do projeto “Norte com um pé dentro”, a AETUR esteve recentemente em São Paulo para um encontro de negócios, altura em que estreitou os laços com a Casa de Portugal em São Paulo e a Braztoa.

“Nesta ação no Brasil também discutimos com a associação o projeto magalhânico, no qual a Braztoa se vai envolver fortemente, já que a América do Sul vai ter um papel fundamental no desenho de rotas magalhânicas à escala mundial”, adiantou Alberto Tapada, referindo-se às comemorações dos 500 anos da primeira circum-navegação à Terra, levada a cabo por Fernão de Magalhães.

O projeto “Norte — com um pé dentro…”, que está a ser desenvolvido pela AETUR, pretende dar continuidade ao conjunto de ações de valorização das empresas, nomeadamente através da sua internacionalização.

Este projeto contempla a realização de um conjunto de cinco ações de prospeção e de duas missões inversas, a serem realizadas em 2018, dirigidas a empresas da fileira do turismo ou com ela relacionadas, como seja o setor agroalimentar, com sede na região Norte.

Segundo a AETUR, os mercados alvo das ações a realizar são o Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Bélgica e Reino Unido.