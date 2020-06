No caso específico do Algarve, por ser “a região que mais depende do turismo e das pontes aéreas internacionais”, sublinhou.

“O grande desafio será manter uma estrutura de referência da oferta da hotelaria e animação do Algarve”, sugeriu, enfatizando que o Algarve “tem que sobreviver à crise”.

Para isso será necessário um envolvimento de todas as partes interessadas - empresários, autarquias e Governo, num processo que, defende, “deve ser liderado pela RTA [Região de Turismo do Algarve” e no qual “os apoios do Estado são essenciais”.

Com o início do desconfinamento e a chegada dos primeiros voos internacionais à região algarvia, o presidente da APAVT sublinhou que os primeiros passos “são essenciais para incrementar a confiança e gerar um aumento da procura”.

Praticamente consensual entre os intervenientes da conferência é a dependência do Algarve “dos turistas nacionais” para o verão que se avizinha, mas, para Pedro Costa Ferreira, “as agências de viagens também estão dependentes de Portugal”.

A “falta de mobilidade internacional” e alguma “insegurança dos turistas nacionais” tornará mais difícil aquilo que, para alguns, são as habituais férias fora do país e “essa mais-valia tem de ser aproveitada pelo Algarve”, frisou.

Defendendo a necessidade de garantir o cumprimento das indicações dadas pelas entidades de saúde, o presidente da APAVT alertou que “as regras têm de ser cumpridas, mas têm de permitir o gozo do espaço”.

Pedro Costa Ferreira ressalvou ainda a “grande dependência do aeroporto de Faro das viagens no verão” e que o enfraquecimento de algumas companhias aéreas pós-crise “pode vir a revelar-se um problema”.

Na conferência digital participaram, ainda, João Fernandes, presidente da RTA, Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, Daniel do Adro, diretor-geral do Hotel Quinta do Lago e Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura.

Até 14 de junho Portugal encontra-se em situação de calamidade devido à pandemia.

Desde 18 de maio já houve a reabertura de alguns negócios estando a abertura da época balnear apontada para 06 de junho.