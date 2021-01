A economia norte-americana teve em 2020 o seu pior ano desde 1946, com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5% face a 2019, indica uma estimativa preliminar hoje divulgada pelo Departamento do Comércio.

No quarto trimestre, o crescimento foi de 4% em ritmo anualizado, uma medida que compara o Produto Interno Bruto (PIB) ao do trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro, mas segundo o modo de cálculo utilizado pelas outras grandes economias, o crescimento seria de 1%.