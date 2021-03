O número é duas décimas mais positivo do que a primeira estimativa sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol (-11%) no ano passado, feita em 29 de janeiro pelo INE espanhol.

A queda da economia em 2020 interrompe seis anos consecutivos de crescimento, com a procura interna (consumo e investimento) a serem responsáveis por 8,8 dos 10,8 pontos percentuais da contração, enquanto a contribuição negativa da procura externa (exportações e importações) foi de dois pontos.

O INE também fez a revisão da evolução durante o quarto trimestre do ano passado, no qual o PIB se manteve sem alterações (em comparação com o aumento de 0,4% anteriormente anunciado), o que representa uma moderação significativa em relação ao crescimento de 17,1% verificado no terceiro trimestre.

Desde a guerra civil espanhola, nos finais dos anos 30 do século passado, que a economia espanhola não tinha uma contração como a verificada no ano passado.