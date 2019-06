“O projeto Sonrisa Solar Park, que tem início das operações previsto em 2022, está localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e será o primeiro projeto renovável de larga escala com armazenamento da EDP”, afirma a empresa em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O acordo da EDP — Energias de Portugal, concretizado através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, detida em 82,6% pela EDP, visa a aquisição de energia a 20 anos com a East Bay Community Energy para a venda de 100 megawatts (MW) de energia solar e 30 MW de armazenamento de energia relativos ao Sonrisa Solar Park.

A empresa explica, no comunicado, que a combinação de energia solar com sistema de armazenamento de energia foi projetada para “aumentar a eficiência e para obter maior equilíbrio” no fornecimento de energia.

“Na sequência deste contrato, a EDP já garantiu cerca de 1,7 GW de CAEs nos EUA para projetos a serem instalados até 2022″, adianta no comunicado.