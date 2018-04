“Os EUA têm sido o nosso principal motor de crescimento e vão continuar a sê-lo”, afirmou o presidente executivo da EDP, António Mexia, em entrevista à Lusa, em Washington, onde participou International Electricity Summit, realçando que a administração de Donald Trump decidiu manter as políticas para as renováveis o que “permite hoje olhar até ao final da década e mesmo até ao início da década seguinte com enorme serenidade em relação aos EUA”.

Depois do investimento em centrais eólicas, contando atualmente com 45 parques eólicos, a EDP Renováveis – subsidiária da EDP – está a apostar no solar, primeiro na Califórnia e a agora no Indiana, previsto para 2022, e quer desenvolver projetos eólicos ‘offshore’ na costa leste, em águas pouco profundas, e na costa oeste, onde as águas são mais profundas, a tecnologia eólica flutuante ‘Windfloat’ que foi testada em Portugal e que está em fase pré-comercial.

Entretanto, ainda em 2018, a EDP vai dar início à comercialização de energia no estado do Texas: “Vamos começar no mercado ‘business to business’ [segmento empresarial] e ‘business to consumer’ [segmento residencial] ainda em 2018", transformando-se assim no quarto mercado onde e elétrica comercializa energia (depois de Portugal, Espanha e Brasil).

“As condições estruturais do mercado das renováveis nos Estados Unidos é muito sólido. Os EUA têm uma coisa que gosto particularmente que é o facto de o passado não ser incerto, ou seja, quando as regras mudam, mudam para o futuro. Não se põe em causa regras que existiam, o que é muito importante para qualquer setor, mas essencialmente para os de capital intensivo, como o da energia e das infraestruturas”, acrescentou.