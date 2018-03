A espanhola Mabel Capital, empresa onde o tenista Rafael Nadal é investidor, comprou o quarteirão lisboeta da Pastelaria Suíça por 62 milhões de euros.

A notícia foi confirmada ao Expresso pela JCKL Portugal, que representa no nosso país a espanhola Mabel Capital. O conjunto de imóveis, composto por quatro edifícios com frentes para o Rossio e para a praça da Figueira, ocupa 12 mil metros quadrados e, de acordo com o semanário, terá sido vendido por mais de 5 mil euros o metro quadrado.

O negócio no valor de 62 milhões de euros, se excluídas as áreas técnicas (condutas técnicas, por exemplo), coloca o preço por metro quadrado superior a seis mil euros, acima dos 3.500 euros habituais na zona.

A emblemática zona está agora nas mãos da Mabel Capital, uma empresa espanhola onde o tenista Rafael Nadal é um dos investidores. De acordo com o "El Confidencial", quem primeiro avançou com a notícia, este é o primeiro investimento da empresa fora de Madrid.

Em 2003 o quarteirão foi comprado pela Sociedade Hoteleira Seoane com o intuito de transformar o imóvel num hotel de cinco estrelas. De acordo com o semanário, o projeto teve o aval em 2009, ainda com António Costa à frente da autarquia, e foi contestada pelo movimento de Cidadãos por Lisboa e pela então vereadora Helena Roseta.

Por agora, não se sabe quais os planos do novo proprietário para o imóvel.