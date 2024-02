Em 2022, a multinacional espanhola da área das telecomunicações tinha tido lucros de 2.011 milhões de euros.

No ano passado, a empresa teve prejuízos, apesar de ter aumentado a faturação, que alcançou 40.652 milhões de euros (mais 1,6%).

A Telefonica avançou com um programa de rescisões de contratos, a que destinou 1.400 milhões de euros, verba que teve impacto nos resultados líquidos da empresa.

O objetivo é um corte de pessoal de 3.421 trabalhadores, em Espanha, ao abrigo de um programa de rescisões acordado com os sindicatos que inclui ainda uma redução da semana de trabalho para 36 horas.

Quanto à atividade no Reino Unido, com a empresa VMO2 (Virgin Media O2), em que a Telefonica tem uma participação de 50% no capital, foi alvo de um saneamento de 3.107 milhões de libras (cerca de 3.600 milhões de euros), o que teve um impacto de 1.786 milhões de euros nas contas da multinacional espanhola.

Em Espanha, o principal mercado da Telefonica, aumentou a faturação 1,3% (12.654 milhões de euros) no ano passado, enquanto no Brasil o crescimento foi 8,8 % (9.650 milhões de euros) e na Alemanha 4,7 % (8.614 milhões de euros.