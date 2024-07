O investimento feito pela NOS na entrada de capital da DareData não foi avançado.

Em comunicado, a empresa liderada por Miguel Almeida refere que a “NOS acaba de adquirir 20% de participação da DareData Engineering, um dos principais nomes em ascensão no campo da IA e que está a moldar o futuro da inteligência artificial em Portugal, com soluções de IA, ‘machine learning’ e IA generativa”.

A parceria “permitirá o crescimento de ambas as empresas nesta área de inovação e disrupção tecnológica, de grande protagonismo futuro e na qual a DareData tem ajudado empresas de todo o mundo a ser mais eficientes e competitivas”, adianta a NOS.

Em declarações à Lusa em março último, o ‘partner’ e cofundador da tecnológica Nuno Brás disse que a faturação da DareData tinha subido 82% em 2023 para 3,1 milhões de euros e que pretendia expandir a presença no Reino Unido este ano.

Criada em 2019, a DareData conta com mais de 40 clientes no seu portefólio e mais de 100 projetos nacionais e internacionais concluídos.

“Estamos muito satisfeitos com esta nossa nova participação numa empresa de elevado potencial de crescimento numa área tão estratégica como a inteligência artificial generativa”, afirma o presidente executivo (CEO) da NOS, Miguel Almeida, citado em comunicado.

“Já havia um caminho construído entre a NOS e a DareData, durante o qual pudemos observar a qualidade da sua equipa de gestão e a valiosíssima ‘pool’ de talento qualificado. Acreditamos que esta operação irá abrir novas perspetivas para o desenvolvimento de um conjunto de novas soluções de IA para um mercado global”, acrescenta o gestor.

A DareData trabalha diversos setores desde telecomunicações, indústria, farmacêutica, retalho ou banca.

Além da presença em território nacional, a empresa tem vindo a ampliar a sua presença global, desenvolvendo projetos e soluções de inteligência artificial em países como Estados Unidos, Brasil, Espanha, França, Grécia, Noruega ou Austrália, lê-se no texto.

“Esta parceria permitirá levarmos a IA a ainda mais empresas, em Portugal e em todo o mundo. Sempre tivemos uma excelente relação com a NOS e aprendemos muito com o que fomos capazes de trazer às áreas de dados e IA da organização”, afirma, por seu lado, Ivo Bernardo, ‘partner da DareData, citado no comunicado.

“Por outro lado, sentimos que a confiança que depositam na nossa capacidade é também uma aposta na forma distinta como olhamos para a cultura e gestão de pessoas da nossa empresa”, acrescenta.

“A entrada da NOS no capital da nossa empresa acaba por ser um passo natural numa relação entre duas organizações, alicerçada nos valores e visão que temos sobre o impacto da tecnologia nas organizações, pessoas e na sociedade. Sabemos que esse caminho se faz com soluções de IA escaláveis, seguras e de alto valor acrescentado”, remata Ivo Bernardo.

A DareData, atualmente liderada por Nuno Brás, Ivo Bernardo e Rui Figueiredo, resulta da parceria entre Nuno Brás e Samuel Hopkins, ambos instrutores da Lisbon Data Science Academy e conta com mais de 50 engenheiros e cientistas de dados, provenientes de escolas como o Instituto Superior Técnico, Nova Information Management School, entre outros.