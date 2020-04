“Estamos a tentar prever os cenários para minorar”, frisou.

A redução nas vendas de vinho do Porto pode levar também a uma redução acentuada do quantitativo de benefício a fixar em 2020. O benefício é a quantidade de mosto que cada produtor pode transformar em vinho do Porto e é uma importante fonte de receita para os viticultores, pelo que a previsível redução está a causar grandes preocupações na região.

“Não queremos que o benefício caia de forma abrupta, para a região era um descalabro total”, referiu.

O responsável disse que os representantes do comércio e da produção estão a trabalhar em conjunto para tentar “minorar os prejuízos latentes”, e considerou que serão precisos “apoios públicos”.

Uma das medidas que a AEVP está a equacionar é a “destilação de crise”, que ajudaria a resolver o problema “sanitário” e o “excedente de vinho na região”.

A vindima de 2019 “foi generosa em quantidade”, há ‘stocks’ elevados de vinhos, nomeadamente de DOC, que não se estão a vender e há também, segundo António Saraiva, falta de álcool desinfetante.

“A destilação de crise resolveria, por um lado, os excedentes potenciais que existam e, por outro lado, ia-nos ajudar a resolver o problema sanitário”, explicou.

Trata-se de uma medida que está a ser pensada em conjunto com a produção, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e o Ministério da Agricultura, e que, segundo António Saraiva, já está a avançar em países como a França, Espanha e Itália.

O responsável lembrou que as empresas de vinho do Porto já doaram cerca de 60 mil litros de gel desinfetante a várias unidades hospitalares do Norte de Portugal envolvidas no combate à covid-19.

Para o efeito, cederam a aguardente vínica que tinham em ‘stock’ e foi então possível criar uma loção desinfetante que o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e a Direção-Geral da Saúde “aprovaram" e que já começou a ser distribuída.

“Não podemos fazer mais porque também vamos precisar dessa aguardente para a vindima”, apontou António Saraiva.

Uma outra medida defendida pela AEVP é a utilização do saldo de gestão do IVDP, superior a nove milhões de euros, para minimizar os previsíveis impactos da pandemia na Região Demarcada do Douro.

As receitas do instituto público resultam das taxas que os produtores de vinho e os comerciantes do Douro pagam durante o ano e, por isso, António Saraiva defende que essa verba deveria ser aplicada na região.

Portugal, que prolongou o estado de emergência até 02 de maio, registava na segunda-feira 735 mortos associados à covid-19 em 20.863 casos confirmados de infeção, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).