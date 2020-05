Trata-se da maior queda observada desde janeiro de 1991, tendo em conta dados corrigidos da variação sazonal, refere o organismo de estatística germânico.

Os analistas esperavam uma contração de 10% nas encomendas à indústria na maior economia europeia, pelo que os números ficaram muito acima das suas expectativas.

As encomendas feitas à indústria alemã pelos mercados externos caíram 16,1% em março, em comparação com o mês anterior, enquanto as encomendas do mercado interno registaram uma queda de 14,8%, segundo os dados hoje divulgados.

Em termos homólogos, as encomendas à indústria na Alemanha caíram 16,1% em março, mas sem a correção da variação sazonal.