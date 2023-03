O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em declarações à imprensa após uma reunião no Salão Oval da Casa Branca com o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Conforme indicado por Von der Leyen, a ideia do acordo é que empresas europeias possam aceder aos subsídios norte-americanos incluídos no chamado ‘Inflation Reduction Act’, aprovado nos Estados Unidos no ano passado e que o bloco europeu inicialmente rejeitou, considerando-o protecionista.