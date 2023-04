O euro estava a ser negociado por volta das 11:15 em Lisboa a 1,1066 dólares, um máximo de um ano, acima de 1,1049 dólares no final da sessão do mercado monetário europeu de quinta-feira.

O aumento do apetite pelo risco entre os investidores também está a contribuir contribuiu para a apreciação do euro.

Os últimos dados de preços dos EUA, tanto no produtor como no consumidor, mostram um abrandamento da inflação e sustentam as expectativas de que a Fed irá aumentar as taxas de juro pela última vez neste ciclo ascendente em maio, em 25 pontos base, para um intervalo de entre 5% e 5,25%.

Os mercados esperam que a Fed baixe as taxas de juro até ao final do ano.

O Banco Central Europeu (BCE) irá aumentar o preço do dinheiro em maio em 25 pontos base, de acordo com analistas citados pela Efe.

As taxas de juro do BCE situam-se agora em 3,5% e a facilidade de depósito em 3%.

O euro foi negociado hoje nas primeiras horas de funcionamento do mercado monetário europeu entre 1,1049 e 1,1074 dólares.