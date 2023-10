O euro estabilizou hoje no nível dos 1,05 dólares, após a publicação de dados do desemprego nos Estados Unidos e da queda na rentabilidade da dívida do Tesouro norte-americano, depois de ter atingido máximos desde 2007.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0534 dólares, quando na quarta-feira, à mesma hora, seguia a 1,0513 dólares. Na terça-feira, o euro atingiu 1,0461 dólares, o nível mais baixo desde dezembro do ano passado. O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,0526 dólares. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram menos do que o esperado na semana passada, mostrando que o mercado de trabalho dos EUA continua robusto. Os mercados receiam que a Reserva Federal (Fed) aumente novamente as taxas de juro em novembro. Os fracos dados sobre a economia da zona euro levaram os mercados a pensar que o BCE não aumentará mais o preço do dinheiro. As exportações caíram na Alemanha em agosto mais do que o esperado e a produção industrial caiu em Espanha e França.