De acordo com os dados do INE, no final do ano passado, por cada 100 euros disponíveis, as famílias portuguesas pouparam cerca de 6,7 euros.

A taxa de poupança das famílias manteve-se em 6,3% no quarto trimestre, refletindo crescimentos idênticos (1,3%) do rendimento disponível e da despesa de consumo final.

O organismo de estatística nacional, indica que, em termos anuais, o crescimento destes dois agregados foi muito próximo (6,7% e 6,8%, respetivamente), o que determinou uma taxa de poupança igual em 2022 e 2023 (6,3%).

Para a evolução do rendimento disponível contribuíram essencialmente as remunerações, com um crescimento de 2,5% face ao trimestre anterior e de 10,7% em termos anuais.

Em termos reais, o rendimento disponível ajustado ‘per capita’ das famílias aumentou 0,3% e 1,1%, relativamente ao trimestre anterior e a 2022, respetivamente.