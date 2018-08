A Farfetch, plataforma portuguesa de compras de moda nacional e internacional de marcas de luxo, pediu hoje para começar a ser cotada na bolsa de Nova Iorque.

De acordo com um documento do regulador da bolsa norte-americana, citado pela agência Bloomberg, a Farfetch entregou documentos para começar a ser cotada no mercado de valores.

É também referido que se propõe vender ações ordinárias de classe A sob a designação “FTCH”, tendo para isso de fazer uma oferta pública inicial [IPO] na bolsa de Nova Iorque.

Depois disto, a empresa quer também vender ações de classe B, que serão detidas pelo fundador da empresa e também presidente executivo, José Neves.

A Bloomberg, citando fontes próximas do processo, fala numa avaliação da companhia em cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros).

É ainda adiantado que o IPO nos Estados Unidos será gerido pela JPMorgan e pela Goldman Sachs, entre outras instituições bancárias.

Lançada em 2008, a empresa com sede em Londres tem parcerias com mais de 700 boutiques em todo mundo e mais de 1000 designers contratados em cerca de 45 países. O grupo é constituído pela Farfecth.com, a Farfetch Black&White, e a Store of the Future and Browns.

Até agora, durante este ano, a plataforma — um dos “unicórnios” portugueses — assinou uma parceria estratégica com a Chanel; entrou numa joint venture com o Chalhoub Group, um dos maiores distribuidores de artigos de moda e luxo no Oriente Médio; fechou um acordo com a Burberry para expandir a sua distribuição global de e-commerce e lançar um serviço de entregas em Londres e comprou ainda a Curiosity China, uma empresa de marketing digital que amplifica marcas premium e de luxo em plataformas digitais na China.

