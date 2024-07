Este resultado do setor restauração ficou a dever-se, além da inflação, à procura das famílias e das empresas, bem como ao crescimento do turismo, justifica a Informa D&B no estudo elaborado.

A análise permitiu concluir que a mudança de hábitos de consumo fez do segmento de ‘fast food’ o mais dinâmico, com o seu volume de negócios a registar um aumento de 10,5% em 2023, para 1.525 milhões de euros, o equivalente a 28,2% do total do setor.

Já os restaurantes com serviço de mesa faturaram 3.690 milhões de euros, correspondendo o restante às receitas agregadas dos autosserviços.

Além disso, as projeções da Informa D&B apontam para que em 2024 e 2025 o volume de negócios agregado dos restaurantes portugueses “mantenha uma trajetória de crescimento, ainda que a um ritmo inferior ao dos anos anteriores”.

O setor dos restaurantes em Portugal é constituído maioritariamente por sociedades independentes de pequena dimensão, nas quais a propriedade do capital coincide habitualmente com a gestão da empresa.

Contudo, nos últimos anos há uma tendência para a concentração da atividade, devido ao desenvolvimento das maiores cadeias, incluindo as de ‘fast food’, enfatiza o estudo.

As cinco maiores empresas do setor por volume de negócios detinham em 2023 uma quota de mercado conjunta de 14%, enquanto as dez maiores tinham 19%, conclui a análise realizada.