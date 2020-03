De acordo com a informação disponível no ‘site’ do SISAB 2020, entre os países compradores encontram-se o Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Angola, Egipto, Líbia, Rússia e Austrália.

Na sexta-feira, a administração do SISAB cancelou a vinda de participantes da China e do norte da Itália para que não exista “o mínimo risco” de contágio com o novo coronavírus, designado Covid-19.

Num comunicado, divulgado na altura, os responsáveis pela organização do certame indicaram que já foram registados alguns cancelamentos de participantes, porém, ressalvou que o “número não é significativo”, pelo que o evento vai decorrer “nos moldes estabelecidos”.

Por outro lado, a administração do SISAB contactou a Direção Geral da Saúde (DGS) para avaliar os “eventuais riscos”, tendo, na sequência, apelado a todos os participantes para que “cumpram as regras da etiqueta respiratória, de acordo com as instruções” que têm sido divulgadas.