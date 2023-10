A falar no Parlamente, Fernando Medina, ministro das Finanças, garantiu que os portugueses vão pagar menos impostos em 2024 do que em 2023, garantindo à população que vai poder contar com pensões acima da inflação. O ministro das Finaças sublinhou ainda o aumento histórico do salário mínimo.

"Mais rendimentos, mais investimento e melhor futuro. Estas são as escolhas do OE2024", afirmou na primeira vez que tomou a palavra.

"É fácil perceber que a direita não queira debater o que realmente importa neste Orçamento. O que realmente importa é pagar menos IRS, é subir o salário mínimo, é atualizar as pensões acima da inflação, é melhorar os salários da Administração Pública", disse.

"Em alturas de crescimento económico, a boa política é ter saldos positivos ou equilibrados", afirmou o ministro.

Medina falou também sobre crise na Habitação e diz que há 17 mil habitações contratualizadas, mas só 2900 estão concluídas. Relativamente às empresas, Medina afirmou que Portugal apresenta uma tributação efetiva abaixo de países como França.

"2022 foi o ano recorde de investimentos das empresas no nossos país. 32 mil milhões de euros. O stock de investimento estrangeiro aumentou entre 2015 e 2023, 48 mil milhões de euros. Temos uma capacidade muito significativa de atrair e gerar investimento no país, e só é possível porque temos recursos para que as empresas progridam.", disse o ministro.

"Aprovámos um programa a poucos dias do mês de novembro que vai permitir reduzir e estabilizar as prestações do portugueses. "Não há respostas mais efetivas às famílias portuguesas do que esta".