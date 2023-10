A empresa disse ter registado, entre julho e setembro, lucros de 138,2 milhões de euros, menos 50% em termos homólogos, e um volume de negócios líquido de 1,8 mil milhões de euros, mais 9%, de acordo com um comunicado.

As vendas globais brutas do segmento de bonecas, que inclui a Barbie, cresceram 27%, para cerca de 837,6 milhões de euros, em que a marca Barbie foi a mais popular, seguida pelos carrinhos Hot Wheels e pelos brinquedos Fisher-Price.

“Os nossos resultados beneficiaram do sucesso do filme ‘Barbie’, que se tornou um fenómeno cultural global num marco importante para a Mattel”, disse o presidente executivo da empresa, Ynon Kreiz, no comunicado.

A empresa de brinquedos espera uma boa época de Natal, em que a Barbie será provavelmente um dos presentes mais populares, e elevou as previsões de receitas, embora acrescentando que a inflação pode prejudicar a procura.

O filme “Barbie”, realizado por Greta Gerwig, tornou-se o filme do estúdio Warner Bros com maior receita de bilheteira, com cerca de 1,4 mil milhões de dólares (1,33 mil milhões de euros) arrecadados em todo o mundo desde o lançamento, em julho.

Os Hot Wheels podem tornar-se nos próximos protagonistas dos benefícios da empresa, que anunciou um filme com a Warner Bros no ano passado e lançou uma série de entretenimento com aquela marca.

A Mattel estabeleceu como objetivo impulsionar o negócio de “propriedade intelectual” e “expandir a oferta de entretenimento”, indicou na mesma nota.