Na atualização das projeções económicas mundiais, divulgadas hoje no âmbito das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem esta semana em Marraquexe (Marrocos), a instituição revela-se ligeiramente mais pessimista do que em junho sobre o crescimento económico português, mas mais otimista em relação à evolução da inflação este ano.

Em junho, a instituição previa um crescimento da economia portuguesa de 2,6% este ano e de 1,8% em 2024 e uma redução da taxa de inflação de 8,1% em 2022 para 5,6% em 2023 e 3,1% no próximo ano.