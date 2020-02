“O PIB [Produto Interno Bruto] do quarto trimestre de 2019 deverá ter ficado entre os 1,7% e os 1,9% de crescimento homólogo, a que corresponde um crescimento trimestral entre 0,2% e 0,4%. Em qualquer dos casos, o PIB do conjunto do ano ter-se-á fixado nos 1,9%, um valor idêntico ao crescimento homólogo do segundo e terceiro trimestres”, lê-se na nota de conjuntura de janeiro do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade.

Segundo refere, “no terceiro trimestre já se tinha registado um abrandamento do crescimento em cadeia, sobretudo devido ao comércio externo, que deverá ter prosseguido no trimestre seguinte”.

“Como vimos repetindo, as economias avançadas estão a viver uma desaceleração devido à finalização do ciclo económico, do qual resulta, inevitavelmente, este abrandamento da atividade a que vimos assistindo”, sustenta.

Dando conta dos “vários alertas” das últimas semanas “sobre o OE2020 [Orçamento do Estado para 2020] e sobre as finanças públicas portuguesas, o Fórum defende que “não é verdade que haja um reforço na saúde”.