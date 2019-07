“Vamos levar algum tempo para realizar a nossa própria avaliação nacional, completa, independente e transparente do acordo, que nos permitirá definir a posição das autoridades francesas”, disse Le Drian em Brasília, após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

Em 28 de junho, a União Europeia e o Mercosul fecharam um Acordo de Associação Estratégica que criará uma das maiores áreas de comércio livre do mundo, anunciaram ambos os blocos.

Depois de 20 anos de negociações, os dois blocos concluíram negociações para um acordo “sem precedentes” na relação entre a Europa e a América Latina.

O acordo alcançado em Bruxelas integra um mercado de 780 milhões de habitantes com cerca de 100 mil milhões de euros em comércio bilateral de bens e de serviços, responsável por cerca de 25% do comércio mundial.

As declarações do chefe da diplomacia francesa refletem uma das dificuldades para a entrada em vigor do acordo de comércio da UE com o Mercosul, que deve ser ratificado pelos parlamentos dos países europeus e do bloco sul-americano para ser válido.