“Estou contente. Para mim foi uma vitória, porque o que eu queria era a reintegração no meu posto de trabalho”, disse Cristina Tavares aos jornalistas.

A trabalhadora falava à saída do Tribunal da Feira após as duas partes terem chegado a acordo, antes do início do julgamento da ação de impugnação do segundo despedimento, que estava agendada para esta manhã.

A trabalhadora disse estar preparada para regressar à empresa já no próximo dia 01 de julho, para desempenhar as mesmas funções que tinha antes de ser despedida.

“Claro que isto deixou-me marcas psicológicas e a nível familiar, que ainda estou a sofrer por isso, mas estou com força e vou trabalhar como trabalhei sempre naquela empresa”, disse Cristina Tavares.

A funcionária disse ainda que espera que tudo seja ultrapassado e "volte ao normal que era antes disto tudo acontecer".

“Vou dar o meu melhor. Vou trabalhar para lá como trabalhei sempre como uma boa funcionária. Agora também espero da parte de lá que me respeitem, como sempre me respeitaram até haver isto tudo”, afirmou.