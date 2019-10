Num esclarecimento enviado à Lusa, o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, refuta as acusações hoje feitas pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que relacionou as conclusões de um relatório da IGF sobre a Câmara de Almada com alegada falta de imparcialidade de quem “está à frente dessa instituição”, afirmando que se estava a referir ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

O gabinete de Mário Centeno começa por referir que a lei orgânica do Ministério das Finanças define que a IGF “é um serviço do Ministério das Finanças (…), dotado de autonomia administrativa, que funciona na direta dependência do ministro das Finanças”.

“Na anterior legislatura, o ministro das Finanças exerceu diretamente as competências conferidas pela lei, apenas delegando competências pontuais nos secretários de Estado”, afirma a mesma fonte.

Segundo acrescenta o gabinete, “no caso do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, as competências delegadas pelo ministro das Finanças foram as relativas às atribuições da IGF no âmbito do controlo da receita tributária e de outros assuntos de natureza fiscal e aduaneira”.