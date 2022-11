“Se o desequilíbrio se mantiver no gás que transita pela Ucrânia para os consumidores da Moldova, no dia 28 de novembro, a partir das 10:00 (07:00 em Lisboa), a Gazprom começará a reduzir o bombeamento na estação de Sudzha”, indicou o grupo russo de gás no Telegram.

A Gazprom denunciou ter detetado que parte do gás destinado aos consumidores da Moldova, em conformidade com o acordo firmado com a companhia Moldovagaz, fica na Ucrânia.

Segundo a Gazprom, a Ucrânia acumulou ilegalmente 52,5 milhões de metros cúbicos de gás em novembro, “violando” uma parte das entregas, para uso próprio, o que as autoridades ucranianas refutam.

A Moldova sofre há vários meses cortes no fornecimento de gás russo e também falta de eletricidade, o que levou o país a pedir ajuda à União Europeia e a comprar volumes adicionais a outros países.

Em outubro, a Gazprom reduziu o fornecimento de gás à Moldova em 30% e em novembro em 50% em relação ao acordado.