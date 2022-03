A Google disse hoje serem "falsas" as alegações sobre uma eventual violação das regras de concorrência da União Europeia (UE) no acordo feito com a Meta sobre publicidade online e que Bruxelas decidiu investigar.

"As alegações feitas sobre este acordo são falsas", segundo um comunicado enviado à Lusa por um porta-voz da Google. O acordo entre a Google e a Meta é "público, documentado e em prol da concorrência". Segundo alega a Google, o acordo em causa permite que a Facebook Audience Network (FAN) participe no programa Google Open Bidding, "juntamente com dezenas de outras empresas" e não em regime de exclusividade nem usufruindo de vantagens que permitam à Meta ganhar os leilões de espaço de publicidade. "O objetivo deste programa é trabalhar com uma variedade de redes de anúncios e de trocas para aumentar a procura dos espaços de anúncios para 'publishers' (editores)", ajudando-os a aumentarem as receitas. A Comissão Europeia abriu hoje uma investigação formal ao acordo entre Google e Meta (antigo Facebook) sobre serviços de publicidade online. Bruxelas quer averiguar se o acordo, celebrado em setembro de 2018, terá violado as regras de concorrência da UE, nomeadamente pela possível exclusão de serviços concorrentes da Google, e tendo, assim, restringido ou distorcido a concorrência nos mercados de publicidade online.