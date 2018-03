“Autorizo a concessão da garantia do Estado ao cumprimento das responsabilidades a assumir pelo FRC [Fundo de Recuperação de Crédito] (…) no montante global de até 155.897.500″ euros, lê-se no despacho assinado pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, publicado hoje em Diário da República.

O documento diz ainda que “a garantia solicitada permite assegurar o cumprimento das obrigações a assumir em contratos a celebrar pelo FRC – INQ – Papel Comercial ESI e Rio Forte com os seus participantes (contratos de Adesão), sendo indispensável para garantir o pagamento da 2.ª e 3.ª prestações”, o que acontecerá “no prazo de um ano e dois anos, respetivamente, a contar da data do pagamento da primeira prestação do preço, a acontecer previsivelmente em 2018″.

Quanto ao montante para o pagamento da primeira tranche das compensações aos lesados, tal já foi publicado em Diário da República em 20 de janeiro, no valor de até 145.116.000 euros.

Estes valores destinam-se a pagar indemnizações aos cerca de 2.000 clientes que compraram, aos balcões do Banco Espírito Santo (BES), 400 milhões de euros em papel comercial e cujo investimento foi perdido aquando da queda do banco e do Grupo Espírito Santo (GES), no verão de 2014.