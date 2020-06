Em comunicado, a Cathay Pacific anunciou um plano de recapitalização da empresa em 39 mil milhões de dólares de Hong Kong (4.457 milhões de euros), dos quais o Governo vai injetar 27,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (3.110 milhões de euros).

Esta é a primeira vez que o Governo de Hong Kong injeta dinheiro numa empresa privada, na tentativa de manter a cidade como um centro de transporte aéreo na região.

“O plano ajudará a manter a nossa competitividade e operações numa altura de desafios sem precedentes para o mercado global de viagens”, afirmou a empresa em comunicado divulgado no seu site.

“Este plano de três partes foi projetado para fornecer à Cathay Pacific os fundos necessários para enfrentar o declínio do setor, e uma plataforma financeira estável a partir da qual podemos realizar a análise das operações necessárias para transformar os negócios, para refletir a nova dinâmica do mercado”, refere-se no comunicado.