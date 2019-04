Miguel Cabrita reagia assim, em declarações à Lusa à margem de uma conferência, em Lisboa, aos dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), que indicam uma redução da taxa de desemprego para 6,5% em fevereiro, menos 0,1 pontos percentuais face a janeiro e uma queda de 1,1 pontos percentuais comparando com o mesmo período do ano passado.

“Houve uma diminuição em cadeia de uma décima, mas acima de tudo houve uma diminuição de mais de um ponto percentual em termos homólogos”, destacou o governante, assinalando que a taxa de desemprego de 6,5% “é a mais baixa dos últimos 17 anos”.

O secretário de Estado acrescentou que se trata de “mais uma manifestação da evolução positiva sustentada que o mercado de trabalho tem vindo a ter”.

Embora as descidas do desemprego em cadeia estejam a abrandar, Miguel Cabrita recusou a ideia de que haja uma estabilização na redução do desemprego.

“É evidente quando caminhamos para taxas de desemprego muito baixas, a evolução não pode ser igual àquela que havia quando havia taxas de desemprego muito elevadas”, considerou o governante.