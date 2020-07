“É necessário dirigir uma atenção muito especial à região do Algarve, que é extremamente dependente da atividade turística”, defendeu esta manhã o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, perante os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

Assim, Pedro Siza Vieira adiantou que o Governo está a preparar um programa específico de apoio à região.

De acordo com o ministro da Economia, este programa tem de ser “muito mais decidido no sentido de ajudar as empresas a sobreviver”, deve dinamizar a procura interna e externa e ajudar a que o setor do turismo na região do Algarve sobreviva até ao próximo verão.

Outra das componentes do programa específico para o Algarve, disse, tem de ser também a de “mitigar o impacto muito negativo” nos rendimentos das pessoas da região.