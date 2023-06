O Governo quer impor um aumento de 8% para quase 100 mil trabalhadores do setor privado e com efeitos retroativos. Analistas de informática, tesoureiros, porteiros e trabalhadores de limpeza são algumas das profissões que podem beneficiar desta medida, sendo que as empresas aderentes serão elegíveis para incentivo em IRC.

