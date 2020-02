O Governo convocou hoje as estruturas sindicais da função pública para uma nova ronda negocial no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. A Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) foi hoje a primeira estrutura a reunir com o Governo, seguindo-se a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e a Frente Comum.

Durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, referiu haver “margem no orçamento [para aumentos salariais acima de 0,3%]”, caso contrário não convocaria os sindicatos para uma reunião que se realiza já depois da aprovação do Orçamento do Estado".

Para 2020, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) reivindica aumentos de 3,5%, enquanto o STE exige uma atualização de 3% e a Frente Comum 90 euros para todos os trabalhadores.

