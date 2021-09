O Governo quer aumentar as bolsas de estágio abrangidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em 88 euros. Ou seja, fazer com que os jovens licenciados nestes regime passem a auferir 878 euros ao invés dos atuais 790€. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Público.

A intenção do executivo foi confirmada ao jornal pela Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que levou esta manhã a proposta à mesa das negociações da Concertação Social, a reunião entre patrões, sindicatos e Governo, a decorrer durante esta sexta-feira.

Ao jornal, a governante frisa também que a intenção do Governo passa por revogar uma norma que fixa o teto mínimo do salário dos trabalhadores em estágios profissionais ao Indexante dos Apoios Sociais, atualmente, segundo o diário, na ordem dos 438,81 euros.

O objetivo do executivo passa por ter as novas regras em vigor a 1 de janeiro de 2022, havendo a intenção de que as medidas cheguem quer aos estágios profissionais que comecem nessa altura quer aos que já se encontrem em curso.